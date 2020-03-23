Uzaktan eğitim saat 09.00'da başladı işte ders programı ve kanallar
Koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve ortaokullar ile liseler için uzaktan eğitim bugün başladı. İlk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Hangi kanallar uzaktan eğitim için yayın yapıyor? Dersler kaçta başlıyor? Hangi öğrenci hangi dersleri izleyecek? İşte uzaktan eğitimin detayları...
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen 1 haftalık tatil bugün bitiyor. Uzaktan eğitimde ilk ders bugün başladı. İlk dersi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs konusunda çocukların paniğe sevk edilmemesi gerektiğini söyledi ve "Çocuklarımıza virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin" ifadelerini kullandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula dönecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaokullar ile liselerin televizyon kanalları ve internette EBA (eğitim bilişim ağı) üzerinden yapılacak uzaktan eğitimin programını ve içeriğini açıkladı. Her kademe için haftalık ders programı belirlendi. Hangi kanallar yayın yapacak? Dersler kaçta başlayacak? Hangi öğrenci hangi dersleri izleyecek? İşte uzaktan eğitimin detayları...
Uzaktan eğitimde ilk ders bugün saat 09:00'da başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula dönecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk dersi anlattı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
- Yeni ve farklı bir deneyim olduğunu biliyorum. İlk birkaç gün zorlansak da sonrasında süreci sağlıkla yöneteceğimizi biliyorum. Çocuk nasıl öğrenir koşullar imkanlar nasıl olmalı hepsi bilgimizde. Bu süreci yönetirken her tabloya alternatif çözümlerimiz var. Lütfen bizlere güvenin.
- 57 bin okulla yaptığımız elbette burada mümkün olmayacak. Ancak biliniz ki son tahlil de her şey yapılacak. Diğer yanlardan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi okula çevirmenizi beklemiyoruz. Gayemiz o çocuklarınız okuldan derslerinden kopmasın.
- Değerli ailelerimiz bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin. Çocuklarımız derslerine başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsunlar.
- Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun lütfen. Uzaktan eğitimde dersler ebetteki okullardaki kadar uzun olmayacak.
- Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.
- Araştırmalar gösteriyor ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda ve hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar.