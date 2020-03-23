Uzaktan eğitim saat 09.00'da başladı işte ders programı ve kanallar

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen 1 haftalık tatil bugün bitiyor. Uzaktan eğitimde ilk ders bugün başladı. İlk dersi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs konusunda çocukların paniğe sevk edilmemesi gerektiğini söyledi ve "Çocuklarımıza virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin" ifadelerini kullandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula dönecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaokullar ile liselerin televizyon kanalları ve internette EBA (eğitim bilişim ağı) üzerinden yapılacak uzaktan eğitimin programını ve içeriğini açıkladı. Her kademe için haftalık ders programı belirlendi. Hangi kanallar yayın yapacak? Dersler kaçta başlayacak? Hangi öğrenci hangi dersleri izleyecek? İşte uzaktan eğitimin detayları...