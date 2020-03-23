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Pegasus kazasında flaş gelişme kaptan pilotun akıbeti belli oldu

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilot M.A., 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A, "ev hapsi" koşuluyla tahliye edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra tutuklanan M.A'nın nöbetçi hakimlik tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

"Ev hapsi" şartıyla tahliye

Hakimlik, kaptan pilot M.A'nın "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verdi. Kaptan pilotun avukatları tarafından daha önce tutukluluğa ilişkin yapılan itiraz reddedilmişti.

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