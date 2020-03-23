Bakan Kasapoğlu: yurt dışından gelen 11 bin 269 kişi 23 ilde karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korkunç koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, yurt dışında bulanan Türk vatandaşlar uçaklarla Türkiye'ye getirilerek, karantina yurdu olarak belirlenen yurtlara yerleştirildi.
Bakan Kasapoğlu son bilgileri paylaştı
Çeşitli illerde bulunan belirli yurtlara yerleştirilen vatandaşların karantina süreci devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
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