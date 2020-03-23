Koronavirüsün hızla yayılmasına neden olan süper bulaştırıcıların sırrı çözüldü

Ölümcül virüsün hızla yayılmasın nedenlerinden biri olarak gösterilen "süper bulaştırıcıların" ortak özelliği tespit edildi.

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İngiltere'de ve Avusturya'da yapılan araştırmalarda, koronavirüsün hızlı yayılmasının en önemli nedenlerinden biri olan ve hiçbir virüs belirtisi göstermeyen 'süper bulaştırıcı'ların ortak özelliğinin "koku kaybı" olduğu açıklandı.

"Süper bulaştırıcı"

Koronavirüs'ün dünya çapında yayılmasının en önemli sebeplerinden biri, öksürük ve ateş gibi temel semptomları göstermedikleri için kendilerini tecrit etmeyen kişiler. Uzmanlar, 'süper bulaştırıcı' olarak anılan bu kişilerin izole edilmesi için tüm ülkelerin çok daha fazla test yapması gerektiğini vurguluyor.

Ortak özellikleri: Koku almamaları

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İngiltere ve Avustralya'da yapılan son çalışmalara göre, süper bulaştırıcılığın en önemli göstergelerinden biri, koku kaybı. Doktorlar, çok fazla test yapan Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerde semptomsuz olmalarına rağmen pozitif çıkan kişilerin büyük bir çoğunluğunda koku kaybı (anosmi) görüldüğünü belirtiyor.

Büyük artış

Avustralya'daki Finders Üniversitesi'nden Profesör Simon Carney, şöyle konuştu: Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmekle beraber, koku kaybı Güney Kore'de her üç hastada bir, Almanya'da iki hastada bir görüldü.

İngiltere'de de son günlerde tek semptomu koku kaybı olan hastaların teşhisinde büyük bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Virüsün hızlı yayılmasının en büyük sebebi

Koku kaybı yaşayan kişilere de test yapılması ve pozitif sonuç çıkması halinde izole edilmeleri öneriliyor. Carney, AP ajansına açıklamasında, "Mevcut tarama yöntemlerinde teşhis edilmeyen bu sessiz taşıyıcılar, hastalığın bu kadar çok ülkede nasıl bu kadar hızlı yayıldığını açıklıyor" ifadelerini kullandı.