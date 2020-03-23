SON DAKİKA
Sağlık personeli içinde de koronavirüs testi pozitif olan vakalar var. Bakan Fahrettin Koca sayıyı vermedi Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Abone ol

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katma Değer Vergisi (KDV) beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Ba-bs formlarının verilme süresi de uzatıldı
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Belediyelere koronavirüsle mücadelede kaynak sağlanacak"
Albayrak ayrıca, belediyelerin aylık vergi payının ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacağını belirterek, "Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını açıklıyor
Mourinho'dan Vedat Muriç bombası! Listenin ilk sırasında
Can Ataklı uzaktan eğitimdeki türbanlı öğretmene 'facia' dedi TT oldu
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüs önerisi olay oldu
Ziya Selçuk'tan E.B.A'daki tartışılan 'Menderes' görüntülerine ilişkin açıklama
Emekli prof. Abdullah Çoban koronavirüsü yok eden ürünü tanıttı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Fatih'te akılalmaz koronavirüs dolandırıcılığı
Mahsur kalan TIR şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi
Kapalıçarşı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Pegasus kazasında flaş gelişme kaptan pilotun akıbeti belli oldu
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Soylu tek bir şartı var dedi
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1238'e çıktı
Yorumlar 2 yorum