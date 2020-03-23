Koca'dan Covid-19 için umutlandıran ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisinde Çin'de başarılı olduğu belirtilen bir ilacın getirilerek tedavilerde kullanılmaya başlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisinde Çin'den getirilen bir ilacın bugün sabah itibariyle kullanılmaya başlandığını açıkladı. Yine bir başka ilacın dünyada kullanılmadan yeni tip koronovirüs tedavisinde ilk kez Türkiye'de kullanılmaya başlandığını anlatan Koca, iyileşen vakaları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Covid-19 mücadelesiyle ilgili yürütülen çalışmalar konusunda bilgi verdi. Yeni tip koronavirüs vakalarında iyileşenlerin olduğunu ve önümüzdeki günlerde bunu açıklamaya başlanacağını anlatan Koca şöyle konuştu:

"Bu dönemde özellikle bugün itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan, bu konuda yayınları yapılmış olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11 veya 12 günden 4 güne düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirmiş olduk. Bugün Çin Büyükelçiliği ile de görüştüm bundan sonraki süreçte de ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında bir gayret içerisinde olacaktır.

Çin devleti ile birlikte şu süreçte bu mücadeleyi nasıl verdiklerini, bilgi akışı anlamında Bilim Kurulumuz ile birlikte Çin'den bilim insanları ile görüşeceğiz. Bu konuda prensipte anlaşmış olduk.

Özellikle sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında bakımı devam eden hastalarımıza bugün itibariyle başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.

Geçmiş dönemde ve bugün sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi ve tedarik boyutuyla da yoğun temas içerisinde olduğumuzu bu anlamda en uygun tedavinin nasıl yapılacağı konusunda bir çaba içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum.

Ayrıca bizim daha önce kullandığımız dünyada bu anlamda kullanılmamış olan Sayın Trump'ın da fayda gördük dediği ilacın bizde daha önce bilinen ilaç olduğu pozitif olan vakalarda erken dönem başlamak gibi bir yaklaşım içerisinde olduk. Yani pozitif olan vakalarda erkenden dünyada başlanmadan bizim tüm vakalarda kullandığımız bir tedavi biçimimiz olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum."