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Semih Durmuş: Taleplerimiz karşılık buldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamalarının memnuniyet verici ancak yeterli olmadığını söyledi.

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Covid-19 ile mücadele sürecinde ataması yapılacak 32 bin yeni sağlık personelinin olumlu bir adım olduğunu söyledi. Durmuş, yeni sağlanacak istihdamın ihtiyacı karşılamayacağını ifade etti.

Semih Durmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni istihdam sözünün olumlu bir adım olduğunu söyledi. Başta istihdam olmak üzere döner sermaye ödemeleriyle ilgili süreci sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı düzeyinde takip ettiklerini, taleplerini dile getirdiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını ifade eden Durmuş, 32 bin rakamının istihdam talebini tam olarak karşılamadığını kaydetti.

"3 ayla sınırlı kalmasın sürekli hale getirilsin"

Döner sermaye ödemelerinin yüzde yüz tavandan ödenmesine de değinen Durmuş, bu sürecin 3 ayla sınırlı kalmaması ve sürekli hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu dönemde sağlık çalışanlarının fedakarlığının tüm Türkiye'nin farkında olduğunu kaydeden Durmuş, Bakan Durmuş'un açıkladığı sonuçları pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sağlık durumlarını da yakından takip ettiklerini kaydederek acil şifalar diledi.

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