Koronavirüs (Kovid-19) siber dolandırıcılığına dikkat

Koronavirüs (Kovid-19) olarak bilinen ülkemizi ve dünyayı tehdit eden salgın ile ilgili artan siber dolandırıcılığa karşı vatandaşlarımızın bir takım tedbirler alması gerekmektedir.

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Bu tedbirleri kısaca maddeler halinde sıralayacak olursak:

1. Cep telefonlarınıza 'Ücretsiz Korona Virüs Salgını Testi' adı altında gelen SMS linklerine tıklamamanız,

2. Resmi makamlarca teyit edilmemiş, kullandığınız sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarına gelen sponsorlu bağlantılara tıklamamanız,

3. Sosyal medya üzerinde yapılan koronavirüs ile ilgili paylaşımlardan resmi makamlarca teyit edilmemiş olanlara İtibar edilmemesi,

4. Devlet kurumlarına ait (E-devlet, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vb.) logoları kullanarak gönderilen linklere tıklamamanız ve linki gönderenleri spam olarak şikayet etmeniz,

5. Kovid-19 salgını ile ilgili herhangi bir yardım kuruluşuna bağış adı altında para isteyenlere itibar edilmemesi,

6. "Kovid-19 salgınından korunmak için yapılması gerekenler" adı altında gönderilen metin dosyalarına tıklanmaması, bilgisayar yada telefona indirilmemesi,

7. Hastanelerden gelecek Kovid-19 checkup adı altında hiçbir gönderiye itibar edilmemesi,

8. Bankalardan gelecek herhangi bir SMS veya telefon araması neticesinde 'tarafınıza salgın nedeniyle yardım' yapılacağı gerekçesiyle kişisel bilgilerinizi yada kart numaranızı ve şifrenizi vermemeniz,

9. Halk içinde korku ve panik yaratmak amaçlı gönderilen SMS, sosyal medyadan mesaj, video vb. İletilere itibar edilmemesi,

10. İkametinize gelip salgın testi yapmak - korona virüs araştırması yapmak isteyenler ile ikametinizde 65 yaş üstü büyüklerinizin olup olmadığını soranları, varsa kimlik bilgilerini isteyenleri 155 Polis İmdat Hattına ihbar etmeniz gerekmektedir.