Fatih Altaylı'dan TTF'ye istifa çağrısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Altaylı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Canlı yayında Terim'in test sonuçlarını Türkiye'ye duyuran Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Fatih Altaylı, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in attığı "Sizin Allah belanızı versin" tweetini canlı yayında okudu Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Fatih Terim'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının yankıları sürüyor. Habertürk'teki canlı yayında Fatih Terim'in test sonuçlarını duyuran Fatih Altaylı, Merve Terim'in tweetini paylaşarak Futbol Federasyonu'nu suçladı.

"Allah belanızı versin"

Fatih Terim ile bağlantı kurmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını söyleyen Altaylı, Galatasaray'da yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde Ümit Davala, Hasan Şaş ve bir oyuncunun da sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti. Canlı yayında Merve Terim'in attığı "Allah belanızı versin" tweetini okuyan Altaylı, Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.