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Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de corona virüs testi pozitif çıktı. Fatih Terim, seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisi sonrası riske dikkat çekerek maçların oynanmasını eleştirmişti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Fatih Terim'in açıklamasında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." ifadeleri yer aldı.


Fatih Terim maç oynanmasına tepki göstermişti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası korona virüsüne rağmen futbol oynamalarını eleştirerek, “Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk” dedi.

Abdürrahim Albayrak'ın testi de pozitif çıkmıştı
Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan destek mesajı
Öte yandan Galatasaray resmi twitter hesabından da koronavirüse yakalanan Fatih Terim için bir destek mesajı geldi

Fenerbahçe'den terim'e geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." dedi.

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