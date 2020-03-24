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Sergen Yalçın'dan ilk açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a sağlık durumuyla ilgili konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

Herhangi bir bulgu yok, gayet iyiyim, evdeyim, evden çıkmıyorum. Fatih hocanın haberini aldım, çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Yarın ne olacağını bilemeyiz, yarın bize de gelebilir bu lanet virüs. Şu anda iyiyiz, evden çıkmıyoruz."

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