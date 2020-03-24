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AB sınırları 2 yıl boyunca kapalı kalabilir

ÇEKYA Sağlık Bakan Yardımcısı Roman Prymula, Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarının 2 yıl boyunca kapalı kalabileceğini söyledi.

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Avrupa ülkelerinde koronavirüsle ilgili durumun “hoş olmayan bir eğilim” kazandığını belirten Bakan Prymula, “Durumun iyileşmesi için aylar gerekecek” ifadelerini kullandı.

Nisan ayını işaret etti

Çekya yönetiminin ülke genelinde aldığı tedbirlerin olumlu sonuç vermesi gerektiğini söyleyen Bakan Prymula, “Ancak bu sonuçlar, Nisan’ın ikinci yarısından daha erken beklenmemeli” diye konuştu.

"Salgın dalgaları önlenmeli"

Yeni salgın dalgalarının önlenmesi gerektiğini belirten Prymula, bunun için İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve çok sayıda hastanın olduğu diğer ülkelerden girişlere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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