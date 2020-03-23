SON DAKİKA
Sağlık personeli içinde de koronavirüs testi pozitif olan vakalar var. Bakan Fahrettin Koca sayıyı vermedi Haberin devamı. Çin'den koronavirüste iyileşmeyi sağlayan ilaç getirildi! Hastalara verilmeye başlandı. Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Kapalıçarşı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

İSTANBUL'da 1461 yılında kurulan tarihi Kapalıçarşı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre sonra ilk kez kapatıldı. Serbest piyasada döviz ve altın alışverişi yapılamadığı belirtiliyor.

Abone ol

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu.

Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

İş yerlerinin kepenk kapattığı çarşı sessizliğe büründü.

Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını açıklıyor
Mourinho'dan Vedat Muriç bombası! Listenin ilk sırasında
Can Ataklı uzaktan eğitimdeki türbanlı öğretmene 'facia' dedi TT oldu
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüs önerisi olay oldu
Ziya Selçuk'tan E.B.A'daki tartışılan 'Menderes' görüntülerine ilişkin açıklama
Emekli prof. Abdullah Çoban koronavirüsü yok eden ürünü tanıttı
ÖNCEKİ HABERLER
Pegasus kazasında flaş gelişme kaptan pilotun akıbeti belli oldu
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Soylu tek bir şartı var dedi
Koronavirüsün hızla yayılmasına neden olan süper bulaştırıcıların sırrı çözüldü
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dedenin derdi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı cezaevlerinde koronavirüs yok
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1238'e çıktı
Yorumlar 1 yorum