Kapalıçarşı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

İSTANBUL'da 1461 yılında kurulan tarihi Kapalıçarşı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre sonra ilk kez kapatıldı. Serbest piyasada döviz ve altın alışverişi yapılamadığı belirtiliyor.

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Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu.

Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

İş yerlerinin kepenk kapattığı çarşı sessizliğe büründü.

Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.