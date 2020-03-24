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Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in sağlığı hakkında açıklama

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, deneyimli çalıştırıcının tedavisinin başladığı da belirtildi.

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve eşinden sonra teknik direktör Fatih Terim'in de Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. 

Galatasaray'dan açıklama
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in korona virüs testi pozitif çıkmış olup, hocamızın tedavisine hemen başlanmıştır.
Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

'Hafif öksürüğü var'
Profesör Doktor Dilek Arman, Haber Global'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Çok hafif bir öksürüğü var. Kulüp doktoruyla aynı hastanede çalıştığımız  bu gibi durumlarda direkt danışıyorum. Ciddi bir klinik tablo olmadığını biliyorum. Hafif öksürüğü var."

FATİH TERİM : KORONA OLDUM

Fatih Terim virüse yakalandığını twitterdan şu sözlerle duyurdu:
-Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..

Birlikte yeneceğiz
Galatasaray Kulübü, corona virüsü testleri pozitif çıkan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketini başlattı.

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