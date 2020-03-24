Fatih Terim'in Koronavirüse yakalanması Avrupa basınında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Başta İtalya basını olmak üzere Avrupa'da bu gelişmeye geniş yer verildi.



