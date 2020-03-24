Fatih Terim'in Koronavirüse yakalanması Avrupa basınında
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıkması Avrupa basınından geniş yer aldı. Özellikle Fiorentina'nın yayımladığı mesaj dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Başta İtalya basını olmak üzere Avrupa'da bu gelişmeye geniş yer verildi.
SKY ITALIA: "KRONİK HASTALIĞI YOK"
Sky Italia, "Fatih Terim korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim'de kronik hastalık bulunmamasına karşın yaşı sebebiyle yüksek risk grubuna dahil edilebilir" ifadeleri yer aldı.
GAZETTE DELLO SPORT: "POZİTİF ÇIKTI"
İtalya basınından La Gazetta dello Sport, "Terim'in testi pozitif çıktı. 66 yaşındaki teknik adam hastaneye kaldırıldı ve sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Ayrıca Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın testi de pozitif çıkmıştı" şeklinde haber paylaştı.
L'EQUIPE: "EMİN ELLERDEYİM"
Fransa'dan L'Equipe, 66 yaşındaki teknik adamın corona virüs testinin pozitif çıktığı ancak tecrübeli teknik adamın "Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptığını vurguladı.