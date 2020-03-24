Fatih Terim'in kızı Merve Çetin'in isyanı: Allah belanızı versin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Merve Terim, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

''Korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır''

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

"Sizin Allah belanızı versin''

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.





''Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum''

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.





"Geçmiş olsun" mesajı yazıldı

Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımının altına binlerce kişi "Geçmiş olsun" mesajı yazdı.

Buse Çetin Terim, daha sona Instagram hesabından duygu yüklü bir mesaj yayınlayarak kendisine destek olan herkese teşekkür etti.



''Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak''

Sosyal medya hesabından video paylaşan Fatih Terim’in kızı Buse Terim, şu ifadeleri kullandı;

“Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek.. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minumum hasarla atlatırız.”