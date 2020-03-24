Abdülkadir Selvi yazdı örgütlü suçlar ve uyuşturucuya da ceza infaz indirimi geliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, kamuoyunda af olarak bilinen ceza indirim tasarısıyla ilgili son dakika gelişmesini paylaştı: Afta tarih genişletilecek. Terör, cinsel suçlar ve mükerrer suçlar kapsam dışı. Ama örgütlü suçlar ve uyuşturucu kapsama dahil edildi... 130 bin kişiye tahliye yolu açılıyor...

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Koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'ye sıçradığı günden itibaren af ya da ceza infaz indirimi tartışması tekrar gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta "Bu işi bitirin artık" talimatı verdiği biliniyor. AK Parti teklif taslağını MHP'ye sundu. Koronavirüsün cezaevilerine sıçraması tehdidi nedeniyle öne alınan düzenlemeyle ilgili son dakika değişikliklerini Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi duyurdu. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümleri:

AK Parti ve MHP'li hukukçular dün son kez bir araya geldi

- Cezaevlerinde gündem zaten koronavirüs değil, af. AK Parti ve MHP’li hukukçular dün son kez bir araya geldi. AK Parti’nin infaz sisteminde indirimi esas alan teklifi muhalefete sunuldu." düşüncesini dile getirdi.

Terör ve cinsel suçlar yok örgütlü suçlar ve uyuşturucu var

- Cezaevlerinde 300 bin mahkûm ve tutuklu bulunuyor. İstisnai suçlar olarak kabul edilen terör, cinsel suçlar ve mükerrer suçlar kapsam dışında tutuluyor. Ama örgütlü suçlar ve uyuşturucu kapsama dahil edildi.

Yasalaşırsa cezaevlerinden 130 bin kişi salınıverecek

- Dörtte üç infazı gerektiren suçlarda bu oran üçte ikiye düşürülüyor. Üçte iki infazı gerektiren suçlarda ise yarı yarıya inecek. Bir hesaba göre 80 bin, bir başka hesaba göre ise 100-130 bin kişi cezaevinden çıkacak.

MHP 1 Mart 2020 diyor ama tarih genişletilebilir

- MHP’nin teklifine göre 1 Mart 2020 tarihi esas alınıyor. Makul bir tarih ama bu tarih genişletilebilir." ifadesini kullandı.

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