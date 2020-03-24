Koronavirüs İngiliz basınında: Özgürlüğün sonu tecrit

İngiliz basını, koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını durdurmak için alınan kısmi sokağa çıkış yasağını 'Özgürlüğün sonu' ve 'Tecrit' manşetleriyle duyurdu.

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İngiliz gazetelerinin manşetinde, Başbakan Boris Johnson'ın sokağa çıkışa sınırlama getirilmesi ile marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılması yönündeki önlemler yer aldı.

'Hastaneler çökebilir' uyarısı

The Daily Telegraph, 'Özgürlüğün sonu' başlığı altında ev halkı hariç 2 kişiden fazla toplantıların yasaklandığı, aksi halde ceza kesileceği, elzem ürün satışı yapmayan işletmelerin kapatılacağı belirtildi. Haberde, bilim insanlarının salgının bu hızla devam etmesi halinde hastanelerin çökebileceği uyarısında bulunduğuna dikkati çekildi.

Başbakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum

The Guardian gazetesi, 'Başbakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum' manşetini attı. Haberde, halka ne yapacağına ilişkin belirsiz mesajlar vermekle suçlanan Johnson'ın yeni önlemleri uygulamaya koyduğu kaydedildi. Başbakan'ın halka kısıtlamalar getirdiği, polise yeni yetkiler verdiği vurgulanan haberde, hükümetin politikasında değişiklik yaptığına da işaret edildi.

'Tecrit' manşeti

The Daily Mail'in 'Tecrit' manşetiyle yer verdiği haberinde 'günlük yaşam üzerinde şaşkınlık verici kısıtlamalara gidildiği' vurgulandı. Haberde, gerekli olmadıkça seyahat etmenin yasaklandığı, arkadaş ve akrabaların görülemeyeceği, spor için sadece bir kez dışarı çıkılabileceği, kurallara uymayanlara ceza verileceği ve önlemlerin 3 hafta süreceği ifade edildi.

'Evde kalmalısınız'

The Times gazetesi de, 'Evde kalmalısınız' başlığıyla verdiği haberde, Johnson'ın ulusal acil durum ilan ettiği ve tecrit kararı aldığı belirtildi. Haberde, alınan yeni önlemler aktarıldı.