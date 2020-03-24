Fatih Terim için geçmiş olsun mesajları

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim'e futbol camiasının yanı sıra sanat ve magazin dünyasından da geçmiş olsun mesajları geldi.

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Galatasaray Futbol Takımı eski ve şu anki oyuncularının yanı sıra yakın dostları spor ve sanat dünyası korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Sarı-kırmızılı futbolcuların ve yakın dostlarının sosyal medya hesaplarından paylaştığı geçmiş olsun mesajları şöyle:

‘Haydi İmparator’

Fiorentina, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim’i unutmadı. Bir dönem Terim’in de çalıştırmış olduğu İtalyan temsilcisinin sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın 1 numaralı Fiorentina formasıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı ve üstüne ‘Haydi İmparator’ notu düşüldü.

Drogba

''Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak’ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım Hocam,Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber.''

Wesley Sneijder

"İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle”

Can Arat

“Fenerbahçe'den yetişmeme rağmen renk farkı gözetmeksizin beni A Milli Takıma kazandırdın hocam. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator."



Cenk Tosun

"Geçmiş olsun hocam. Eminim en kısa zamanda daha güçlü döneceksiniz"

Arda Turan

"Aslan hocam Fatih Terim’e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız.

Berna Gözbaşı

“Türk futboluna yön veren en önemli kişilerden Fatih Terim'in en kısa sürede kaldığı yerden devam edeceğine inanıyor, acil şifalar diliyorum. İnşallah ‘Nerede kalmıştık’ diyerek aramıza döneceksiniz.”

Ozan Kabak

“Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam. Bir kez daha şahit olacağız. #BirlikteYeneceğiz!”

Yusuf Günay

"Çok geçmiş olsun kıymetli hocam, Allah’tan acil şifa diliyorum, en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir."

"Şenol Güneş

“Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz.

"Acun Ilıcalı

"Üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun hocam."

Ergin Ataman

''Bugüne kadar birçok zorluğu, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın COVID-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek."

Cedi Osman

"Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar, eskisinden daha güçlü dönersin"

Fernando Muslera

"Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Hocam hepimiz seni çok seviyoruz."

Okan Kocuk

"Geçmiş olsun Fatih hocam, sen her şeyi kazandın. Bunu da kazanacaksın. Yanındayız. Geçmiş olsun Abdurrahim başkanım, yine o neşeli günlerimize döneceğiz. Yanındayız."

Ahmet Çalık

"Sevgili Fatih hocam, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim daha sağlıklı bir şekilde başta ailenize,camiamıza ve bütün sevdiklerinize kavuştursun.Her vakit dualarımızdasınız."

Marcao

"Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.” Duanın anlamı: Allah'ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin."

Adem Büyük

"Hocam, siz bir ulusa her zaman ve her şartta güçlü kalmayı, asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim. Biz çocuklarınız, yanınızdayız!"

Ryan Donk

"Çok geçmis olsun hocam!!!! Hemen iyileşirsin inşallah. "

Jimmy Durmaz

"Dualarım tüm hastalarımızla beraber. İnşallah her şey normale dönecek. Hocam Fatih terim in ve ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın en kısa sürede hastalığı atlatmalarını diliyorum. Tüm doktorlarımıza ve hemşirelerimize yardım edebilmek ve güvende olmak için lütfen evde kalalım. "

Atalay Babacan

"Bu zor günler de geçecek hocam. Daha nice başarılara koşacağız. Seninleyiz ve bir kez daha #BirlikteYeneceğiz"

Taylan Antalyalı

"Sevgili Hocam, Allah acil şifalar versin. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Dualarımız sizinle."

Sofiane Feghouli

"Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam Fatih Terim. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol! Allah’tan sana acil şifalar vermesini diliyorum."

Mario Lemina

"İnşallah en kısa sürede iyileşeceksin. Tanrıya inanıyor ve gücüne güveniyorum hocam."

Radamel Falcao

"Tüm dualarım seninle hocam, iyileşmeni diliyorum."

Yunus Akgün

"Vazgeçmemeyi biz sizden öğrendik hocam, daha kazanacağımız çok şampiyonluklar, kaldıracağımız çok kupalar var bu zorluğun da üstesinden hep birlikte geleceğiz #birlikteyenecegiz #FatihTerim"

Jesse Sekidika

"Geçmiş olsun hocam."

Henry Onyekuru

"Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir savaşçısın, en kısa sürede aramıza döneceğine inanıyorum."

Bafetimbi Gomis

"Geçmiş olsun Fatih Terim #imparator. Kalbim ve dualarım sizinle. İnşallah korona virüsü de yeneceksiniz"

Johan Elmander

"Aklım,kalbim ve dualarım sizinle beraber"

Felipe Melo

"Babacım seni çok seviyorum Allah yardımcın olsun umarım en kısa zamanda iyileşirsin. #FatihTerim"

"Başkanım Kalbim ve Dualarım sizinle beraber,Sizi çok seviyorum #AbdurrahimAlbayrak"

Semih Kaya

"Senin kararlılığın, gücün ve inancın her zorluğun üstesinden gelecektir hocam. Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz!"

Faryd Mondragon

"Kalbimde her daim çok önemli yerleri olan Abdürrahim ağabeye Ve Fatih hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum!!!"

Hakan Balta

"Bize güçlü durmayı sen öğrettin hocam. Tez zamanda sağlığına kavuşmanı bekliyoruz. Allah acil şifalar versin"

Hasan Kabze

"Geçmiş olsun Hocam Allah acil şifalar versin. Başaracaksın her zaman olduğu gibi Allah in izniyle, dualarımız seninle