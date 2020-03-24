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Koronavirüsün çıktığı Çin'in Wuhan kentinde karantina bitiyor

Geçtiğimiz Aralık ayında ÇİN'de başlayan coronavirüs salgınının merkezi Wuhan'da aylardır devam eden karantina sona eriyor. Yetkililer 25 Mart'tan itibaren 11 milyon insanın yaşadığı Wuhan'ı ulaşıma açacaklarını duyurdu.

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Dünya SARS benzeri yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele ederken salgının merkezinde normalleşme adımları atılıyor.

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentine uygulanan karantinanın sona erdirileceği bildirildi. Çinli yetkililer 25 Mart tarihinden itibaren 11 milyon insanın yaşadığı kentteki seyahat yasağını kaldıracak.

Çin'de meydana gelen korona virüs kaynaklı 3 bin 281 ölümün 3 in 260'ı Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşanmıştı.

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