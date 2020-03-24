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Ahmet Hakan duyurdu Can Ataklı Covid-20'ye yakalandı

Ahmet Hakan, uzaktan eğitimde türbanlı öğretmenin ders vermesini eleştiren Can Ataklı'nın zihniyetinin Covid-20 olduğunu ve aşısının bulunma ihtimalinin sıfır olduğunu söyledi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan öğretim ile ders başı yaptı. EBA'dan ve televizyondan ders anlatılan öğretmenlerden birinin türbanlı olması yazar Can Ataklı'yı kızdırdı.

Tele1 kanalında "İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın" ifadeleri tepki çeken Ataklı için bir eleştiri de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. 

"Bunun ilacının bulunma ihtimali sıfır"

"COVID-20: Can Ataklı" başlıklı köşesinde bitti sanılan tartışmayı yeniden gündeme getiren Ataklı'ya yüklenen yazar, yazısına şöyle devam etti: 

Başörtüsü üzerinden yapılan o eski ayrıştırmayı, vicdansızca ve sorumsuzca toplumun önüne attı Can Ataklı.

Nerede yaptı bunu? Televizyonda!

COVID-19 varsa...

COVID-20 de var.

Can Ataklı’nın zihniyeti COVID-20’dir.

- Bunun aşısının bulunma ihtimali sıfır.

- Bunun ilacının bulunma ihtimali sıfır.

- Hatta ve hatta sosyal mesafe bile kâr etmez buna."

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