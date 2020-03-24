İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronayı yendi

Londra’da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, iki haftalık karantina süresi sonrasında, yakalandığı koronavirüsü atlattı.

Abone ol

İngiltere’de toplam koronavirüs vakası 6 bin 650’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 335’e ulaşırken, iyileşen hastaların da olduğu öğrenildi.

91 yaşındaki türk koronavirüsü yendi

Başkent Londra’da koronavirüse yakalanan 91 yaşındaki İbrahim Özalp bugün hastaneden taburcu edilerek kendi evinde karantinaya devam edecek.

İki hafta tedavi gördü

Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Londra’nın kuzey bölgesinde bulunan Homerton Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.Özalp, özel olarak oluşturulan karantina odalarında 2 haftalık karantinaya alınarak tedavisine başlandı.

Bağışıklık sistemi güçlü olduğu için hastalığı atlattı

Doktorlar yaptığı açıklamada, Özalp’in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirterek bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini belirtti.