Erzurum'da su bidonları ve sehpa ile olimpiyata hazırlanıyor

Kayakla atlama sporunda milli takım formasını taşıyan Fatih Arda İpcioğlu'nun olimpiyatlara olan hazırlıklarını koronavirüs engelleyemedi. Genç sporcu evdeki malzemelerle kendisine alternatif üreterek çalışmalarına devam ediyor.

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Kayakla Atlama Milli Takım sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda spor salonları kapatılınca evini spor salonuna çevirdi. Sehpaları koridora art arda dizerek engelli parkuru oluşturan İpcioğlu, ortasına sırık geçirdiği 5 litrelik su bidonları ile de ağırlık çalışıyor. Yaklaşık bir saat bisiklet çeviren İpcioğlu hem olimpiyatlara hazırlanıyor, hem de 'Evde kal' çağrısına örnek bir uygulama gösteriyor.

Corona virüs salgınına rağmen Çin'in Pekin kentinde yapılacak olan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını aksatmadan sürdüren Fatih Arda İpcioğlu, çalışmalarından dolayı zaman zaman rahatsızlık verdiği komşularından özür diledi.

İpcioğlu'nun açıklaması şöyle:

Corona virüs sebebiyle bütün sporcu arkadaşlarım devlet büyüklerimizin söylediği gibi evden dışarı çıkmıyoruz. Bu süreçte 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmamız lazım. Evde geliştirdiğim spor aletleri ile yurtdışındaki antrenörümle görüşüp onun verdiği programlara dayanarak hazırlıklarımı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tatbikî fitnes kadar etkili olmuyor ama tekrar sayısını fazla tutuyorum.

Spor salonlarına gidip aletleri getirebilirim ama riskle karşılaşmamak için evdeki eşyaları kullanmaya gayret gösteriyorum. Sıçramak için misafirler için kullanılan sehpalardan yararlanıyorum. Sonra su bidonlarıyla ağırlık çalışıyorum. Annem ve ablam biraz şaşkın bakıyorlar, babam dikkatli olmam konusunda uyarıyor.

Sabah erken saatlerde antrenman yaptığım için bazen ses oluyor. Komşumuzu rahatsız ediyorum ama onlar da ister istemez bu süreçte bana destek oluyorlar. Benim için önemli bir süreç başlıyor. 2021'de olimpiyat elemeleri yapılacak. Yiyip, içip ve uyumak olmaz. Bir şekilde antrenmanlarımı devam ettirmek zorundayım.