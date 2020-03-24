Fuat Uğur'un Koronavirüs iddiası Çin'i kızdırdı yazınızın tonunu beğenmedik

ABD Başkanı Trump'ı seçimlerde göndermek için küresel çete ile Çin'in, koronavirüsü dünyaya yaydığını yazan Fuat Uğur'a Çin Büyükelçiliği'nden "Yazınızın tonunu beğenmedik" tepkisi geldi.

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Türkiye gazetesi Fuat Uğur'un geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Çin’e dair kafa karıştıran sorular" yazısı ortalığı karıştırdı. Fuat Uğur, büyükelçilik yetkilileri ile Twitter'da DM üzerinden yaşadığı tartışmayı köşesinde paylaştı.

“Makalenizin tonunu sevmedik”

Evet, tonunu beğenmemişlerdi ama içeriğe girmiyorlardı. Oysa makalemde Çin’in “Koronavirüsü yendiğine” dair oluşturduğu algıyla ciddi problemler olduğunu belirtmiş, bu soruların cevaplanması gerektiğine işaret etmiştim.

1-Çin virüsün çıktığı zaman dilimiyle karantina uyguladığı tarih arasında geçen en az iki aylık sürede nasıl olur da virüsün tüm Çin’e yayılmadığını, Şanghay gibi Vuhan’ın dibinde 27 milyonluk bir kentte yalnızca iki İTHAL vakanın bulunduğunu iddia edebiliyor!

2-Vuhan’ın başkent olduğu Hubei eyaleti ve beş sınır komşusunun nüfusu 395 milyon ve bu eyaletten toplan günlük seyahat giriş-çıkışı 250 bin olduğuna göre bu virüslü hasta sayıları inandırıcı mı?

"Trump gönderildikten sonra virüs sona erecek"

Çin'in “Virüsü yendik” algısıyla dünyaya kahraman olmaya çalışırken Donald Trump'ın yaklaşan seçimler öncesi zor durumda olduğuna dikkat çeken yazar, yazısını şöyle tamamlıyor:

"Trump’ın virüs öncesi yüzde 53’lerde olan seçmen desteği şu anda yüzde 30’a inmiş durumda.

Trump gönderildikten sonra virüs sona erecek ve Küresel Çete’nin pinponu Joe Biden’ın başkanlığındaki ABD-Çin-Avrupa Birliği ekseni mutlu mesut dünya hegemonyasına kaldıkları yerden devam edecekler.

Rackefeller Vakfı’nın 2010 yılında yayınlandığı sonradan kaldırdığı ortaya çıkan Salgın Senaryosu raporundaki Çin bölümünün tıpatıp bugünkü gelişmelere denk düştüğünü söylemiyorum bile.

Komplo teorisi mi?

Olabilir ama Türkiye’nin bile geleceğini çizmeye çalışan küresel eksenin kimlerden oluştuğunu bilmiyorsak zaten söylenecek çok az laf var."