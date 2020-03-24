HABER /  EKONOMİ
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Korona günlerinde dolar kritik seviyelerde! 24 Mart Salı dolar bakın ne kadar?

Dolar/TL kuru önceki gün 6.6090'ı gördükten sonra 24 Mart Salı 6.55'in hemen altında işlem görüyor.

Abone ol

FED'in önceki gün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki koronavirüs gündemiyle piyasalar yön bulacak.

6.55'in hemen altında

ABD Merkez Bankası'nın (FED) sınırsız tahvil alımına giden kapsamlı önlemler hem küresel piyasalardaki hem de TL cinsi yatırım araçlarındaki satışlar yavaşladı. Dolar/TL dün 6.6090'ı gördükten sonra 6.55'in hemen altında işlem görüyor.

Yüzde 10'a yakın değer kaybı

TL, yılbaşından beri dolar karşısında yaklaşık yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Ancak büyük bölümü son haftalarda gerçekleşen bu kayba karşın benzer ülkelerle kıyaslandığında açık ara en iyi performans gösteren gelişmekte olan para birimi konumunda.

Euro/TL 7,02 seviyelerinde seyrediyor.

Etkileyecek veri gündemi zayıf

Bugün Yurt içi piyasaları etkileyecek veri gündemi zayıf. PPK toplantı özeti ve Mart ayı finansal hizmetler güven endeksi verisi açıklanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye sağanak yağışa teslim olacak! İşte il il hava durumu raporu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'den getirilen ilacın Favipiravir olduğu ortaya çıktı! Koronavirüsü iyileştiriyor
Marketler saat kaçta açık olacak? Otobüs ve marketler için koronavirüs genelgesi
OECD'den koronavirüs uyarısı! Ekonomik olarak atlatmak yıllar sürecek
Ölü sayısı arttı Sağlık Bakanı Koca koronavirüse ilişkin son sayıyı açıkladı
Son dakika Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini açıkladı bakın ne
Ahmet Hakan duyurdu Can Ataklı Covid-20'ye yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Brokolinin faydaları neler çağın hastalığı kanseri önlüyor!
Fenerbahçe'den Rodrigo Riquelme hamlesi
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
Her geçen saat koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor! 16 bin 559’a yükseldi
24 Mart evde bakım maaşı yatan iller TC ile maaş sorgulama
Sağlık Bakanlığı personel alımı 32 bin alım hangi branşlara olacak?
Yorumlar