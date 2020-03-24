Korona günlerinde dolar kritik seviyelerde! 24 Mart Salı dolar bakın ne kadar?

Dolar/TL kuru önceki gün 6.6090'ı gördükten sonra 24 Mart Salı 6.55'in hemen altında işlem görüyor.

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FED'in önceki gün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki koronavirüs gündemiyle piyasalar yön bulacak.

6.55'in hemen altında

ABD Merkez Bankası'nın (FED) sınırsız tahvil alımına giden kapsamlı önlemler hem küresel piyasalardaki hem de TL cinsi yatırım araçlarındaki satışlar yavaşladı. Dolar/TL dün 6.6090'ı gördükten sonra 6.55'in hemen altında işlem görüyor.

Yüzde 10'a yakın değer kaybı

TL, yılbaşından beri dolar karşısında yaklaşık yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Ancak büyük bölümü son haftalarda gerçekleşen bu kayba karşın benzer ülkelerle kıyaslandığında açık ara en iyi performans gösteren gelişmekte olan para birimi konumunda.

Euro/TL 7,02 seviyelerinde seyrediyor.

Etkileyecek veri gündemi zayıf

Bugün Yurt içi piyasaları etkileyecek veri gündemi zayıf. PPK toplantı özeti ve Mart ayı finansal hizmetler güven endeksi verisi açıklanacak.