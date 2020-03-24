Digitürk'ten sonra D-Smart da harekete geçti! Abonelerine tüm kanallarını açtı

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle Digitürk'ten sonra D-Smart da tüm kanallarını abonelerine açtı.

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Koronavirüs nedeniyle Digitürk'ten sonra D-Smart'ın da tüm kanallarını abonelerine açtığı öğrenildi.

Abonelerine tüm kanallarını açtı

Dünya çapında yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle herkesin evde kalmaya teşvik edildiği bugünlerde D-Smart tüm abonelerine tüm kanallarını açtı.

Mart ayı sonuna kadar...

Koronavirüs salgınından korunmak için tedbir amaçlı herkesin evden çıkmamasının tavsiye edildiği bugünlerde D-Smart mart ayı sonuna kadar tüm kanallarını abonelerine açtı.