Digitürk'ten sonra D-Smart da harekete geçti! Abonelerine tüm kanallarını açtı
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle Digitürk'ten sonra D-Smart da tüm kanallarını abonelerine açtı.Abone ol
Koronavirüs nedeniyle Digitürk'ten sonra D-Smart'ın da tüm kanallarını abonelerine açtığı öğrenildi.
Abonelerine tüm kanallarını açtı
Dünya çapında yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle herkesin evde kalmaya teşvik edildiği bugünlerde D-Smart tüm abonelerine tüm kanallarını açtı.
Mart ayı sonuna kadar...
Koronavirüs salgınından korunmak için tedbir amaçlı herkesin evden çıkmamasının tavsiye edildiği bugünlerde D-Smart mart ayı sonuna kadar tüm kanallarını abonelerine açtı.
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