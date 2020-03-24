Hemşirelere yardım için koronavirüse karşı robot kullanıyorlar

Tayland'daki hastaneler, koronavirüse karşı doktorların ve hemşirelerin yükünü hafifletmek için robotlar kullanıyor.

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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği Tayland'da 827 vaka bulunurken, 52 hastanın da iyileştiği belirtiliyor.Ülke genelinde bazı hastaneler, koronavirüsle mücadeleye karşı siyah renkteki robotları kullanıyor. Bu robotlar, hastanın iyileşme sürecini takip ederek doktorların ve hemşirelerin yükünü hafifletiyor.Ayrıca robotlar, çalışanların hastalarla aynı ortamda bulunmadan iletişim kurmalarını sağlıyor.

Robotların yeni sürümleri yolda

Chulalongkorn Üniversitesi'nden Viboon Sangveraphunsiri, robotların yeni sürümlerini de üreteceklerini belirterek, yeni robotların hastalara yiyecek götürmek ve odaları dezenfekte etmek gibi görevlerde kullanılabileceğini açıkladı.