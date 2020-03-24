Ölü sayısı arttı Sağlık Bakanı Koca koronavirüse ilişkin son sayıyı açıkladı

TÜRKİYE'de koronavirüs hasta sayısı hakkında son dakika açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Fahrettin Koca 293 yeni tanı konduğunu açıklarken, 7 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Coronadan ölenlerin sayısı Türkiye'de 37'ye yükseldi.

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Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan görülen yeni tip koronovirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki ölüm ve vaka sayısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"7 hastamızı daha kaybettik

Bakan Koca, son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, yapılan 3 bin 672 testten 293'ünün pozitif sonuçlandığını açıkladı. Son rakamlarla Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a yükselmiş oldu.

Gençlere önemli uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında gençlere de önemli mesajlar verdi. Özellikle atmış olduğu ikinci twitle gençleri sempatik bir dille tekrardan uyardı. Bakan Koca, "Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise ''ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.'' ifadesini kullandı.

''SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.''

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından da açıklamalar yaptı. O açıklamalarında korona vakasının artık tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

İşte Bakan'ın yaptığı o açıklamalar:

VAKALAR TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI -Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vakamız var ama sayısı 10'un üzerinde olan bir vaka değil. Yaygın olarak şu an Türkiye'de sadece bir bölgeye lokalize değil. Ülkenin genelinde pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz. Van bunlar içerisinde öne çıkan bir ilimiz değil.

''Tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır''

Zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın yeterli malzemeden yoksun olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia küçük örneklerin genelleştirilmesidir. Kesin bilgi şudur tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır.

''Maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacak''

Konu açılmışken belirtmek istiyorum. Küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır. İhracatları durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü.

''Şu ana kadar 20 firmayla anlaşma yapıldı''

Biz özellikle bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Ve bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak, hepsiyle günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 firmayla anlaşma yapıldı. Farklı davranmak isteyenlerin de el koyma dahil bir takım tedbirlerin devrede olacağını söylemek istiyorum. Sayın İçişleri Bakanımızın yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyorum.

''Yerli ilacın seri üretimine başlıyoruz''

Size ve bütün topluma tanı tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönem konusunda önemli bazı haberlerim var. En fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli ilacın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de bildiğiniz gibi devreye sokmuştuk. İlave olarak Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi. Perşembe 300 bin gelmiş olacak. Ve 1 milyona kadar bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum.

''Aşı Enstitüsü kuruldu''

Bu süreçte koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarında da kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz. Bu anlamda 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Ve önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre; hiç kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağımızı ve bu konuda Maliye Bakanlığımızın da asla herhangi bir soruna yol açmadan bunun karşılanabileceğini ifade ettikleri için de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Aşı Enstitüsü kuruldu. Ülkemizde hangi merkez neyi ne kadar yapabilecekse bütün merkezlerin desteklenmesi ve kim daha önde götürebilir durumda olursa soruna kadar üzerine gideceğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum.

''Yıkıcı davranışların önünü hep birlikte keseceğiz''

Koronavirüsle mücadele çok geniş katılımı gerektiren bir mücadele. Sadece bakanlıkların, devlet organizasyonunun verdiği bir mücadele değildir. Bu sorumluluk duygusunun tüm birimlerde enerjiye dönüşeceği bir mücadeledir. Biz Türkiye'nin insan kaynağından daha fazla yararlanacağız. Dezenformasyona karşı da çok dikkatli olacağız. Yıkıcı davranışların önünü hep birlikte keseceğiz.

''Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız''

Türkiye, onu çevreleyen risklere set çekerek büyük zaman kazandı. Sosyal psikolojiyi titizlikle dikkate aldı. Paniğe yol açarak hastalığın yayılmasına neden olacak uygulamalardan uzak durdu. Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Yakın ya da uzak başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var. Biz mücadeleye hem aklını hem yüreğini koyan bir toplumuz.

Biz riskler karşısında maceracı bireyler değiliz. Biz günün sonunn ve tüm hayatın hesabını yaparız. Şimdi hayatın hesabını yapmanın zamanıdır, tedbir zamanıdır. Evde zaman geçirme çok daha mutlu bir geleceğe hazırlanma zamanıdır.

''En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım''

Tedbirleri bizler tek tek uyguluyoruz. Mümkün olduğunda az temas kuruyoruz. Hayatlarımız birbirinden ayrışıyor. Fakat farkında mıyız? Bu tek tek şahıs şahıs yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz. 83 milyon birlikte yapıyoruz. Mücadelenin özü bu. Tek tek hep birlikte, yalnız değiliz hep birlikteyiz. Bu birliktelikten özellikle fire vermeyelim. Her ihmalin zincirleme risk olduğunu biliyoruz. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

SORU: Hayatın hesabını yapıyoruz dediniz. Sokağa çıkmayla ilgili bir şey var mı?

İyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan; özellikle yoğun bakımda hastalarında kullanılmasının 11 veya 12 günden 4 güne dair düşürdüğüne dair bilgilerini bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Bugün Çin Büyükelçiliğiyle de görüştüm. Bu ihtiyacımızı karşılama noktasında da bir gayret içinde olacaklar.

Artı Çin devleti ile birlikte bu mücadeleyi nasıl verdiklerini bilgi akışı anlamında Bilim Kurulu üyelerimizle, bilgi akışını sağlamak üzere bunu yapmak üzere de prensipte anlaşmış olduk.

Sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibariyle başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da görmüş olacağız. Sonuçları sizlerle paylaşmış olacağız.

Dünyanın başlamadığı bir tedavi şekli...

Şu dönemde dünyada sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere; yakından takip ettiğimizi ve tedavi boyutuyla da temas içinde olduğumuzu, vatandaşımıza en uygun tedaviyi nasıl yapma gerektiği noktasında çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Pozitif olan bütün vakalara, dünyanın başlamadığı ama bizim bütün vakalara başlamayı planladığımız ve önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz ve açıklama yapacağımız tedavi şeklini de ifade etmek istiyorum.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ? Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım.

SORU: Koronavirüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini söylediniz...

İleri yaş artı bir alt hastalığı dedim. Kronik hastalığı da olan... Yani bu dönemde, zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere daha şeffaf biçimde göstermiş olacağız. Yani kaç hastanın olduğu, iyileşenlerin kaç kişi olduğu, tedavisi devam eden hasta sayısı ve bu süreçte kaybedilen vakaların da yaş aralığı... Bunu da şeffaf biçimde vermiş olacağız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var. 50-60 arası iki hasta. Onun dışında hepsi 61'in üzerinde.