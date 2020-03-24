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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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