Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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