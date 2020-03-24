Avukat Ömer Gezen kimdir Bircan Bali eşi kaç yaşında?

Beyaz TV ekranlarında uzun süredir Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını sunan Bircan Bali hamile olduğunu açıkladı. Peki 32 yaşında olan Bircan Bali kimdir, Bircan Bali'nin ikinci eşi olan avukat Ömer Gezen kimdir? Bircan Bali 2003 yılında Şenol İpek ile evlenmişti.

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Bircan Bali kimdir, kaç yaşında ve Bircan Bali'nin eşi kimdir araştırmaları merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz sunucularından biri olan Bircan Bali hamile olduğunu müjdeledi. Avukat Ömer Gezen ile 2019 yılında evlenen Bircan Bali, 2003 yılında ilk evliliğini Şenol ipek ile yapmıştı.

BİRCAN BALİ'NİN ÖMER GEZEN EŞİ KİMDİR?

Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı. Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.

BOŞANMA AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU: Bircan Bali ile eski eşi Şenol İpek'in boşanma açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile duyurmuştu. Bircan Bali, “Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek boşanma kararını açıklamıştı.