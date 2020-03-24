Türkiye sağanak yağışa teslim olacak! İşte il il hava durumu raporu
Meteoroloji, 5 günlük haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre bugün yer yer gök gürültülü sağanak olmak üzere ülkenin büyük bölümünde yağış etkili olacak.
Meteoroloji, "bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak." uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Denizli, Kütahya, İzmir, Muğla, Adana, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak'ta yağış alcak yerler.
Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa'nın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilirken Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.