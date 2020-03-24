Her geçen saat koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor! 16 bin 559’a yükseldi

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 16 bin 559’a yükseldi.

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Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Virüs bulaşan hasta sayısı ise 381 bin 598’e yükselirken; 101 bin 806 kişi de tedavi edildi. Son sayılara göre son 24 saatte 1853 kişi yaşamını yitirirken; 42 bin 339 kişide koronavirüs tespit edildi.

İtalya'da vaka sayısı da 63 bin 927’ye çıktı

İtalya’da hızla yayılan katil virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 77’ye yükselirken; vaka sayısı da 63 bin 927’ye çıktı. İtalya, Çin’den sonra en fazla vakaya sahip ülke oldu. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti.