Bakan Albayrak duyurdu! Vergi ödemelerine virüs ertelemesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi 6 ay öteleniyor. Muhtasar ve KDV beyannamelerini 27 Temmuz'a erteliyoruz. 65 yaş üzeri mükelleflerimizi beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna ertelendi.'' açıklaması yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 10 bini aşkın can kaybına neden olan corona virüs salgını nedeniyle açıklamalarda bulundu.

''Mükellefler için tebliğ hazırladık''

Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladık. Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik.

''6’şar ay öteliyoruz''

Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz.





''Yasağın sonuna kadar ertelendi''

Ayrıca 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık. 65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi.''