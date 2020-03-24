Ürkütücü! İspanya'da yaşlılar evlerinde ölüyor İtalya hastaları gönderiyor

DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüsün yeni merkezi ABD olabilir

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. DSÖ’nin sözcüsü Margaret Harris, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Harris, “ABD’de çok büyük hızlanma görülüyor. ABD’nin salgının merkez üssü olma potansiyeli var” dedi. Harris, son 24 saat içerisinde kendilerine iletilen vaka sayısının yüzde 85’inin Avrupa ve ABD’den geldiğini belirtirken, “Bunların yüzde 40’ı ABD merkezli” dedi. Harris, “Onlarda (ABD) çok büyük bir salgın var ve bunun yoğunluğu da artacaktır” dedi.