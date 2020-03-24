Ürkütücü! İspanya'da yaşlılar evlerinde ölüyor İtalya hastaları gönderiyor
Koronavirüs (Covid-19) salgınının yeni üssü İtalya'dan sonra İspanya oldu. Savunma Bakanı "Askerler bazı evlerde yaşlıları yataklarında ölü buluyorlar." itirafında bulundu. İtalya, hastaneleri iflas edince hastaları uçaklarla Almanya'ya taşımaya başladı. DSÖ'den korkutan açıklama geldi... İşte son gelişmeler...
Dünya çapında 381 binden fazla insana bulaşan ve 16 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili önlemler alınmaya devam ederken, Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'tan kan donduran itiraflar geldi. İtalya hastaneleri yetersiz kalınca, askeri uçaklarla Almanya'ya koronavirüslü hasta sevkiyatı başladı. Dünya Sağlık Örgütü son dakika açıklamasında "Salgının yeni merkezi ABD olacak" uyarısı yaptı. İran'da 3 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İşte dünyada bugün meydana gelen koronavirüs gelişmeleri...
DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüsün yeni merkezi ABD olabilir
Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. DSÖ’nin sözcüsü Margaret Harris, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Harris, “ABD’de çok büyük hızlanma görülüyor. ABD’nin salgının merkez üssü olma potansiyeli var” dedi. Harris, son 24 saat içerisinde kendilerine iletilen vaka sayısının yüzde 85’inin Avrupa ve ABD’den geldiğini belirtirken, “Bunların yüzde 40’ı ABD merkezli” dedi. Harris, “Onlarda (ABD) çok büyük bir salgın var ve bunun yoğunluğu da artacaktır” dedi.
İtalya'dan uçaklarla Alman hastanelerine taşındılar
İtalya'da corona virüse (Covid-19) yakalananların sayısı 64 bine yaklaşırken, şimdiye kadar 6 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Dünyada koronavirüs bağlantılı en fazla ölüm İtalya'da yaşanırken, sağlık sistemi çöktü. Yeterli hastane ve sağlık çalışanı bulamayan İtalya hastaların sevkiyatı için Almanya'dan yardım istedi. Askeri kargo uçağıyla ilk hasta sevkiyatı Almanya'nın Leipzig kentine yapıldı. İtalya ordusuna ait C-130 kargo uçağı Almanya'ya ilk hasta sevkiyatını dün gece yaptı.
Almanya'nın Leipzig kentindeki havalimanına inen uçaktaki hastalar için Alman sağlık ekipleri alarma geçti. İtalyan cargo uçağına yanaşan ambülanslar, hastaları alarak tedavi için Leipzig Üniversite Hastanesi'ne taşıdı. Hastalar acil birimlerinde tedavi altına alındı. İtalya'dan ilk aşamada 6 hasta kabul ettiklerini belirten özerk Saksonya eyaleti Babakanı Michael Kretschmer şöyle konuştu: