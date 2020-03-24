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Mardin'de koronavirüs önlemi piknikçilerin yolu böyle kapatıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde, polis ekipleri, Gap Şelalesi'nde piknik yapanları uyararak, şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.

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Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından  yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi'nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak, bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi. 

Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi'ne giden yol ise polis ekipleri arafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı. 

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