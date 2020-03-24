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Didier Drogba'dan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak koronavirüse yakalanınca camia büyük bir yasa boğuldu. Cimbom'un efsanesi Didier Drogba, Terim ve Albayrak'a Twitter hesabından destek verdi.

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Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımlayan isimlerden biri de Didier Drogba oldu.  

"İki güçlü karakterin bu virüsü de.."

Didier Drogba,"Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak’ın corona virüs sonuçlarının
pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım Hocam, Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerine yer verdi.

Camiada kendisiyle özdeşleşen "Çare Drogba" sloganını ise "Çare Türkiye, Çare the World" olarak kullandı

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