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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Bir personelimiz koronavirüse yakalandı

Koronavirüs giderek yayılıyor. Ticaret Bakanlığı, Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, ateşi tespit edilen 1 personelde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, ateşi tespit edilen 4 personel hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda bir personelimizde virüs tespit edilmiştir. Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir. Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir." denildi.

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