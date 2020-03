Jose Mourinho yardım için sokaklarda

İngiltere'de corona virüs nedeniyle sokağa kısmi çıkma yasağı ilan edilirken; Jose Mourinho, ihtiyacı olanlar için harekete geçti.

Yaşlı insanlar için çalıştı

Portekizli teknik adam, bir hayır kuruluşunun faaliyetlerine katıldı ve evlerinden çıkamayan yaşlı insanlar için çalışmalara katıldı. Jose Mourinho ilk olarak evlere götürülmek üzere alışveriş yaptı.





Ürünlerin paketlenmesine yardım etti

57 yaşındaki çalıştırcı daha sonra ürünlerin paketlenmesine yardım etti.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act 👏



(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ