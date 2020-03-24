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Jose Mourinho yardım için sokaklarda

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur'u çalıştıran menajer Jose Mourinho, yaşlılara yardım için harekete geçti.

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İngiltere'de corona virüs nedeniyle sokağa kısmi çıkma yasağı ilan edilirken; Jose Mourinho, ihtiyacı olanlar için harekete geçti.

Yaşlı insanlar için çalıştı
Portekizli teknik adam, bir hayır kuruluşunun faaliyetlerine katıldı ve evlerinden çıkamayan yaşlı insanlar için çalışmalara katıldı. Jose Mourinho ilk olarak evlere götürülmek üzere alışveriş yaptı.



Ürünlerin paketlenmesine yardım etti
57 yaşındaki çalıştırcı daha sonra ürünlerin paketlenmesine yardım etti.

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