HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Belçika'da 2 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Belçika'da yaşayan iki Türkiye vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ölenlerin 59 yaşındaki bir kadınla, 74 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı.

Abone ol

Belçika'da 2 Türkiye vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir" dedi.

Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türkiye vatandaşının tedavi gördüğünü ifade etti. Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur’un da Covid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi. Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prenses Diana fotoğraflarda neden hep üzgün olduğunu yıllar önce itiraf etmiş
ABD'de görevli profesörden Türkiye ile ilgili tüyler ürperten koronavirüs iddiası
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronayı yendi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Koronavirüse 2. kez yakalanılabilir mi? Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan açıkladı
Fuat Uğur'un Koronavirüs iddiası Çin'i kızdırdı yazınızın tonunu beğenmedik
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da su bidonları ve sehpa ile olimpiyata hazırlanıyor
Kredi ertelemesi nasıl yapılır? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi erteleme işlemi
Çözemediği soruyu tweet attı belediye cevapladı
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı personel alımı 32 bin alım hangi branşlara olacak?
Fatih Terim yaşı kaç koronavirüse yakalandı twitter'da duyurdu
Yorumlar