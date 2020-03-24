ABD'de görevli profesörden Türkiye ile ilgili tüyler ürperten koronavirüs iddiası

Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Başer'den Türkiye'deki koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili ürküten bir açıklama geldi. "Türkiye'de 32 milyon kişi koronavirüsten etkilenebilir" diyen Başer, "32 milyon kişinin etkilenmesi 150 bin ile 600 bin arasında bir ölüm olacağının habercisi" iddiasında bulundu.

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Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Başer, Türkiye'deki koronavirüs vakaları hakkında tüyler ürperten iddialarda bulundu. "En düşüğünü bile alsak Türkiye'de 32 milyon kişinin koronavirüsünden etkileneceğini gösteriyor" diyen Prof. Dr. Başer, şu iddialarda bulundu:

- 32 milyon kişinin etkilenmesi 150 bin ile 600 bin arasında bir ölüm olacağının habercisi. 1.6 milyon hastanın yatış olacağını gösteriyor.

Yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç var

- Türkiye'de yatak sayısı 200 bin kadar. En az 640 bin hastanın yoğun bakım ünitesine ihtiyacının olacağını gösteriyor. Ki bu sayı Türkiye'de 40 bin civarı.

320 bin kişinin solunum cihazına ihtiyacı olacak

- 640 bin hastanın da en az 320 bininin solunum cihazı ihtiyacı olacağını gösteriyor. Makine bağlanmazsa bu hastaların ölüm oranı yüzde 90.

6 buçuk milyon yaşlı ailesiyle yaşıyor...

- 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı yetersiz. Türkiye'de 65 yaş ve üstü 7 buçuk milyon kişi var. Sadece 1 milyonu tek başına yaşıyor.

- Geri kalan 6 buçuk milyon kişi aileleriyle yaşıyor. Ailedeki insanlar dışarı çıkıp geldiklerinde virüsü getirebilirler. Bunlar düzensiz önlemler. Artış hızını azaltacak önlemler değil.

Vakaların nerede olduğu bilinmeli ki...

- Vakaların nerede olduğu hakkında bilgi verilmemesi ve bunun saklanması Türkiye'ye mahsus. Diğer ülkeler yapmıyor. Salgınla en iyi başa çıkan Güney Kore, Singapur, Hong Kong biliyoruz vakaların hangi bölgelerde olduğunu. İtalya'da biliyoruz. İnsanlar ona göre tedbir alıyorlar.

- Maalesef Türkiye salgın olan bölgeleri açıklıyor ne de insanları uyarıyor. Önlemlerin teker teker geç olarak başlaması bizim epidemik verimizi çok yükseltecektir.