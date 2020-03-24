HABER /  SAĞLIK
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

ABD'de görevli profesörden Türkiye ile ilgili tüyler ürperten koronavirüs iddiası

Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Başer'den Türkiye'deki koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili ürküten bir açıklama geldi. "Türkiye'de 32 milyon kişi koronavirüsten etkilenebilir" diyen Başer, "32 milyon kişinin etkilenmesi 150 bin ile 600 bin arasında bir ölüm olacağının habercisi" iddiasında bulundu.

Abone ol

Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Başer, Türkiye'deki koronavirüs vakaları hakkında tüyler ürperten iddialarda bulundu. "En düşüğünü bile alsak Türkiye'de 32 milyon kişinin koronavirüsünden etkileneceğini gösteriyor" diyen Prof. Dr. Başer, şu iddialarda bulundu:

- 32 milyon kişinin etkilenmesi 150 bin ile 600 bin arasında bir ölüm olacağının habercisi. 1.6 milyon hastanın yatış olacağını gösteriyor.

Yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç var

- Türkiye'de yatak sayısı 200 bin kadar. En az 640 bin hastanın yoğun bakım ünitesine ihtiyacının olacağını gösteriyor. Ki bu sayı Türkiye'de 40 bin civarı.

320 bin kişinin solunum cihazına ihtiyacı olacak

- 640 bin hastanın da en az 320 bininin solunum cihazı ihtiyacı olacağını gösteriyor. Makine bağlanmazsa bu hastaların ölüm oranı yüzde 90.

6 buçuk milyon yaşlı ailesiyle yaşıyor...

- 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı yetersiz. Türkiye'de 65 yaş ve üstü 7 buçuk milyon kişi var. Sadece 1 milyonu tek başına yaşıyor.

- Geri kalan 6 buçuk milyon kişi aileleriyle yaşıyor. Ailedeki insanlar dışarı çıkıp geldiklerinde virüsü getirebilirler. Bunlar düzensiz önlemler. Artış hızını azaltacak önlemler değil.

Vakaların nerede olduğu bilinmeli ki...

- Vakaların nerede olduğu hakkında bilgi verilmemesi ve bunun saklanması Türkiye'ye mahsus. Diğer ülkeler yapmıyor. Salgınla en iyi başa çıkan Güney Kore, Singapur, Hong Kong biliyoruz vakaların hangi bölgelerde olduğunu. İtalya'da biliyoruz. İnsanlar ona göre tedbir alıyorlar.

- Maalesef Türkiye salgın olan bölgeleri açıklıyor ne de insanları uyarıyor. Önlemlerin teker teker geç olarak başlaması bizim epidemik verimizi çok yükseltecektir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüse yakalanan Fatih Terim’in kızı Buse Terim babası hakkında bilgi verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Koronavirüse 2. kez yakalanılabilir mi? Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan açıkladı
Fuat Uğur'un Koronavirüs iddiası Çin'i kızdırdı yazınızın tonunu beğenmedik
Bakan Albayrak duyurdu! Vergi ödemelerine virüs ertelemesi
Korona günlerinde dolar kritik seviyelerde! 24 Mart Salı dolar bakın ne kadar?
Çin'den getirilen ilacın Favipiravir olduğu ortaya çıktı! Koronavirüsü iyileştiriyor
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da su bidonları ve sehpa ile olimpiyata hazırlanıyor
Kredi ertelemesi nasıl yapılır? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi erteleme işlemi
Çözemediği soruyu tweet attı belediye cevapladı
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti
Fatih Mert: Ankaragücü'ne herkes vuruyordu şimdi de korona vurdu
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi erteleme nasıl yapılır 2020
Yorumlar 54 yorum