Koronavirüse yakalanan Fatih Terim’in kızı Buse Terim babası hakkında bilgi verdi

''Birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum'': Bugün de Fatih Terim’in kızı Buse Terim Buse Terim Bahçekapılı babasının durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Buse Terim Bahçekapılı, şu ifadeleri kullandı; "Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken, birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum.

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