Koronavirüse yakalanan Fatih Terim’in kızı Buse Terim babası hakkında bilgi verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.
''Birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum'': Bugün de Fatih Terim’in kızı Buse Terim Buse Terim Bahçekapılı babasının durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Buse Terim Bahçekapılı, şu ifadeleri kullandı; "Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken, birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum.
''Sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj'': Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim”
“Arada buradan bilgilendirme yapacağım'': Elimden geldiği ince bilgilendirme yapacağım diyen Buse Terim, şunları söyledi; “Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin.