Karantina günlerinde evde yapılabilecek aktivite önerileri!
Son dönemde evden çıkmak herkes için riske dönüşmüşken evde geçirdiğiniz vakti değerlendirmek için yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Can sıkıntısına son verip evdeki vaktinizi iyi değerlendirmenizi sağlayacak seçenekleri biraraya getirdik.
Açın telefon kameralarınızı
Fotoğraf çekerken günlük eşyaları kullanarak profesyonel görüntülere sahip sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunun için biraz pratik zeka, biraz da teknik bilgi gerekiyor. Gerisi ise tamamen size bağlı.
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Film izleyin
İster daha önce izlediğiniz ve izlemekten bıkmayacağınız filmleri tekrar tekrar izleyin, isterseniz yeni türlere yeni filmlere açılın. Her şekilde, iyi bir film kafanızda bir sürü kapı açacaktır.
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Karaoke yapın
Sesinizin güzel olup olmamasına takılmayın. Çok sevdiğiniz bir şarkı varsa ve söylemek istiyorsanız, müziğin sesini açın ve söyleyin.
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Resim çizin
Kalem ve kâğıttan başka bir şeye gerek yok! Bir de sanatsallık hissi tabi.
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