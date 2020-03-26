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Milli Savunma Bakanlığı: Saldırıya hazırlanan 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin tuzaklarını bir bir bozmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı yapmaya hazırlanan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini kamuoyuyla paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 teröristin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

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