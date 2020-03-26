Haksız fiyat artışı yapan 189 firmaya ceza yağdı! Ruhsar Pekcan açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünün denetlendiğini ve 189 firmaya 9 milyon 147 bin lira para kesildiğini açıkladı.

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Koronavirüs salgınınından faydalanmak isteyen fırsatçılara karşı mücadele devam ediyor...Korona sonrası piyasalarda bazı suistimaller yaşandı. Başta sağlık malzemeleri ile gıda ürünleri olmak üzere "Nasıl olsa alacaklar" mantığıyla fırsatçı yaklaşım sergileyerek fahiş zam yapanlar en ağır şekilde cezalandırıldı.,

189 firmaya 9 milyon para cezası

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." açıklamasında bulundu. Pekcan ayrıca ürünlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı" dedi.