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Elneny'den mesaj: Üzülmeyin Allah bizimle

Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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Futbol hayatını Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sürdüren Muhammed Elneny, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Mısırlı futbolcu, corona virüsü sebebiyle yaşanan kötü günlerin üstesinden gelineceğinin mesajını verdi.

''Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda''
Mısırlı futbolcu, Kur'an-ı Kerim okurken çekilmiş bir fotoğrafını, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda." notuyla Instagram hesabından paylaştı.


Büyük beğeni topladı
Siyah-beyazlı ekibin 27 yaşındaki oyuncusunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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