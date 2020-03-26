Bakan Mustafa Varank açıkladı: Bakanlığımızın desteğini asla alamayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklarken, fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalalarla ilgili "bundan sonra bakanlığımızın desteğini asla alamayacak." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadelede firmalara sağlanacak yeni destekleri kamuoyu ile paylaştı. İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yatırım teşvikleri

-Yatırım teşviklerinden yararlananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek.

-TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık

Koruyucu ürünlere destek

-Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz.

-(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak. Bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak.

-Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibarıyla devreye aldık.

Proje raporlarına erteleme

-TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık.

Fırsatçılık yapan firmalara sert mesaj

-Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak.

Aşı ve ilaç mesaisi

Bilim insanlarımız, 'Covid-19 platformu' koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bin solunum cihazı hediye Türkiye'de

solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk, 1000 cihaz Sağlık Bakanlığımıza hediye edilecek.

Solunum cihazları üretimi başlıyor

Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz.