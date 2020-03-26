Dilek Tahtalı koronavirüsten 33 yaşında öldü Dilek Tahtalı kimdir?

Dünyayı saran illet koronavirüs ülkemize de sıçradı. Hergün vaka sayısı ve ölüm sayısı giderek artıyor. Koronavirüsten kaybettiğimiz isimlerden biri de 33 yaşındaşı Dilek Tahtalı oldu. Geceleri uyuyamıyorum düş artık ateş diyen Dilek Tahtalı aynı zamanda Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni.

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Dilek Tahtalı kimdir, kaç yaşında ve ailesi kim soruları ölümünün ardından merak konusu oldu. Türkiye'de yayılan koronavirüs salgını sonrasında ölen 33 yaşındaki Dilek Tahtalı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. CHP 24’üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olan Dilek Tahtalı son açıklamasında artık uyuyamıyorum demişti.

İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı (33), yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek’in durumu önceki gün ağırlaştı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. CHP 24’üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya’da toprağa verildi. Evin tek çocuğu ve bekâr olan Dilek’ten geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Tahtalı 18 gün önce sosyal medyadan şu paylaşımları yapmıştı:

‘GECELERİ UYUTMUYOR’

“Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım”, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...”