AK Parti tecavüzcülere ve uyuşturucu satıcılarına af mı getiriyor Erdoğan açıkladı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tekrar gündeme gelen ceza infaz yasası düzenelemesinde neler var? Kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin iddiaları için ne dedi?

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Koronavirüs salgınıyla birlikte cezaevlerindeki onbinlerce kişi için af veya kısmi af anlamına gelen ceza indirimi yasa tasarısı tekrar gündeme geldi. AK Parti'nin muhalefete sunduğu taslakla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Buna göre AK Parti, uyuşturucu satıcıları, cinsel tacizciler ve katillere af getiriyordu. Bu iddialar dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı tele konferans şeklindeki toplantıda gündeme geldi. Erdoğan, o iddialara tepki gösterip kırmızı çizgilerini çizdi. İşte Erdoğan'ın kırmızı çizgileri ve AK Parti'nin af tasarısıda yer alan düzenlemeleri Abdülkadir Selvi yazdı...

Tecavüzcülere af mı getiriliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz indiriminde 4 konuyu kapsam dışı bırakıyor. Erdoğan çok net ve keskin bir ifade ile “Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak” diye talimat veriyor. Altını çizerek söylüyorum, “Kapsam dışı bırakılacak” diyor.

Erdoğan dünkü toplantıda, “Ortada fol yok yumurta yokken, henüz muhalefet partilerinin görüşleri alınıyorken, bazı muhalefet milletvekilleri ve sosyal medyada birileri ‘AK Parti cinsel istismar suçlarını affediyor’ diye haksız suçlamalarda bulunuyorlar. Yok böyle bir şey” diye tepki gösterdi.

Hangi suçlar kapsam dışı?

İnfaz indirimiyle ilgili çalışmada son düzlüğe girilirken, hangi konular kapsam dışına bırakıldı?

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’la toplantıdan sonra kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarının kapsam dışında kaldığı netleşti. Çocuklara cinsel istismarı düzenleyen TCK’nın 103. maddesi ile kadına şiddeti düzenleyen 82. maddesi kapsam dışında tutulacak.

2- Terör örgütünün kurucu ve yöneticileri kapsam dışı. (Abdullah Öcalan, Ceza İnfaz Kanunu’nun 107/16 maddesine göre infaz indiriminden yararlanamıyor.)

3- Devlete karşı olan suçlar (TCK 302-309. maddeler arasında tanımlanan suçlar, PKK’lılar, FETÖ’cüler ve DEAŞ’lılar af kapsamı dışında tutuluyor.)

4- Anayasa’yı ihlal ve darbe suçu (TCK 309 ve 312 ve 313. maddelerinde yer alan suçlar)

5- Uyuşturucuda ise TCK 188/1 ve 5. fıkrada yer alan, uyuşturucuyu imal eden, örgütlü olarak bu işi yurtiçi/yurtdışına sevk eden, kamuoyunda uyuşturucu baronu olarak tarif edilen kişiler infaz indiriminden yararlanamayacak.

Üzerinde çalışılacak konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeden sonra Adalet Bakanlığı yetkilileri ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları iki başlık üzerinde yeniden çalışacaklar.

1- Uyuşturucuda baron-satıcı ayrımı: Uyuşturucuyla ilgili konu kapsam dışı bırakıldı. Cezaevlerinde uyuşturucu ticaretinden 65 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların çoğunluğunu ise uyuşturucu satan ve kullanan kişilerin oluşturduğu söyleniyor. Uyuşturucu baronlarının sayısının çok az olduğu ifade ediliyor. O nedenle uyuşturucuyla ilgili suçlarda ayrıntılı bir çalışma yapılacak. Uyuşturucu imal eden, yurtdışından getiren, yurtdışına satan, örgütlü olarak bunun sevk ve idaresini sağlayan kişiler, yani uyuşturucu baronları kapsam dışında tutulurken; uyuşturucu satan, alan, içen, kullanan, kuryelik yapan kişilere ceza indirimi konusunda ise yeniden çalışılacak. Ama onların kapsamda olup olmayacağına daha sonra karar verilecek.

2- Mükerrer suçlar: İnfaz indirimiyle ilgili pakette, tekrar suç işleyerek cezaevine girenlerle ilgili bölümün tekrar çalışılması kararlaştırıldı. AK Parti’nin taslağında “mükerrer suçlar”ın infaz indiriminden yararlanması öngörülüyordu.

Adam öldürme kapsam dışında

Af konusu gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin kendisine karşı işlenen suçları affedebileceğini ama şahsa karşı işlenen suçları affetme yetkisinin olmadığını savunmuştu. Erdoğan, infaz indirimi ilk gündeme geldiğinde de “Bir insanı öldüreni affetme yetkisini ben kendimde bulmam. Devletin böyle bir yetkisi yok” sözleriyle karşı çıkmıştı. Erdoğan, dün Adalet Bakanı Gül ve AK Parti grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda aynı tavrını sürdürdü. Adam öldürme suçunun indirim kapsamının dışında tutulması talimatını verdi.