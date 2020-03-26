HABER /  DÜNYA

Klozet yalayan sosyal medya 'fenomeni' Covid-19'a yakalandığını duyurdu

Koronavirüse meydan okuyarak klozet yalayan sosyal medya 'fenomeni' Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir sosyal medya ünlüsü, koronavirüs salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yaladıktan sonra Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.

Larz isimli gencin Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yaladığı görülebiliyordu. Salgının alaya alındığı paylaşımda "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" ifadeleri yer alıyordu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs belirtileri! 1. gün neler oluyor üçüncü gün corona birden vuruyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu belli oldu
Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler....
Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı
Koronovirüste sayı ilk kez bu kadar çok arttı! Fahrettin Koca son durumu açıkladı
Koronavirüsten ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımı bir bırak yakamı yeter
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Yeni önlemler
ÖNCEKİ HABERLER
Ayak şişmesi neden olur lenfödem sebebi olabilir!
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evde kalırken hareketli bir yaşam sürdürülmeli
Orkun Işıtmak nişanlısı Merve Yorgancılar kimdir yaşı kaç?
Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu
Ziya Selçuk'un sahip olduğu okul hangisi-Ziya Selçuk'un okulu adı ne?
Yorumlar 1 yorum