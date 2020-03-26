Zeljko Obradovic ülkesi Sırbistan'a döndü

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Zeljko Obradovic ailesiyle birlikte ülkesi Sırbistan'a döndü.

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Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Zeljko Obradovic ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Sırp vatandaşlarının Belgrad'a ulaştığını açıkladı.



Dacic, çarşamba sabahı Belgrad’dan kalkan bir uçakta 150 Türk vatandaşının olduğunu ve o uçağın Sırp vatandaşlarını alarak ülkeye geri döndüğünü duyurdu.

Obradovic'in Belgrad havalimanında olduğu görüldü

Türkiye’de bulunan Sırp sporcuların tamamına ulaştıklarını ve almayı önerdiklerini belirten Dacic, karantinada vakit geçirmek istemedikleri için bu teklifi kabul etmediklerini açıkladı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğrafta eldiven ve maske takan Zeljko Obradovic'in Belgrad havalimanında olduğu görüldü.

Cenk Renda’nın corona virüs testi pozitif çıkmıştı

Öte yandan, Sırbistan’da 15 Mart tarihinde corona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Fenerbahçe Beko’da tüm oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler teste girerken, idari menajer Cenk Renda’nın corona virüs testi pozitif çıkmıştı.